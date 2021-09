El misterio detrás del video de una mujer en bikini en pleno aeropuerto

En las redes sociales se ve de todo tipo de fotos y videos, pero ahora hay uno en especial que mantiene agitadas a las redes, por el misterio que hay detrás.

Se trata de un registro en que se ve a una mujer rubia que va con un bikini verde y camina por un aeropuerto como si nada.

Se cree que el registro es relativamente nuevo, pues tanto la protagonista como el resto de las personas que aparecen en las imágenes están con mascarillas.

El video lo subió el jueves la cuenta “Humans of Spirit Airlines” de Instagram, que se especializa en subir material humorístico o curioso respecto de aeropuertos.

Dato que no hay elementos que permitan identificar el video, crecen las especulaciones de dónde se grabo, quién es la protagonista y qué pasó con ella.

Sin datos

Esto porque hay antecedentes de mujeres que han sido impedidas de volar por llevar atuendos demasiado “atrevidos”.

El New York Post habló con un representante de la cuenta “Humans of Spirit Airlines” para obtener mayor información sobre la misteriosa mujer y del video.

Pero no hubo mucho avance. “El video podría haber sido grabado en cualquier momento o lugar y no tiene ninguna característica de identificación de ninguna aerolínea. Lo verifiqué y no tenemos ningún registro de esto en el archivo”, aseguró.

Tampoco hay otros videos de pasajeros volando con una mujer en bikini o información de alguna aerolínea que haya enfrentado esta situación.

Todo es un misterio…