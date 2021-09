Preso amenaza a juez en audiencia remota: “Te voy a buscar debajo de la tierra y te voy a matar, ctm”

Un preso llamado Elio Bueno Gaspar amenazó durante toda la audiencia a un juez de la Corte Superior de la Selva Central en Perú. Ocurrió en una sesión por zoom, en la que el detenido enfrentaba un cargo por un presunto intento de homicidio. Debido a este cargo lo recibieron en una audiencia ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa. Bueno Gaspar se largó a hablar luego de que el juez le preguntó si tenía algo que decir.

Entonces, el hombre recluido desde enero pasado en la cárcel de Chanchamayo se explayó ante el juez Eduardo Salvatierra. “¿Qué tiene que decir en su defensa”, le preguntó el magistrado según un video dado a conocer por 24 Horas de Perú. “¿Qué te voy a decir?, rctm. No sé entendió qué mierda te pasa”. Entonces, el juez le preguntó “¿A quién le estás hablando?”. Y él le respondió que “a ti, perro ctm. Te estoy hablando a ti, mal parido, hdp. Voy a salir y te voy a matar. Ya vas a ver”, siguió el preso.

Pero los ataques no pararon. “Así que toma cartas en el asunto. No me dejes de lado. Yo te voy a matar, ctm. Tú no me conoces, chchtm. Yo voy a salir, ¿ya? Quiero que me hagas bien esta audiencia. Quiero que me libertes, ¿ya? Te voy a buscar debajo de la tierra y te voy a matar, ctm, ¿ya?”. Luego de esto al preso Elio Bueno le abrieron una nueva investigación. Esta vez por amenazas.