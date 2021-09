Se filtra plan secreto previsto para la muerte de la reina Isabel y palacio estalla en furia

Buckingham Palace Outraged By Leak Of Secret Plans For Queen Elizabeth’s Death – Inside Operation ‘London Bridge’ #QueenElizabethII #RoyalFamily #BritishMonarch #OperationLondonBridge #Southsea #BuckinghamPalace #Southend #Knutsford #LondonUK #Mumbai https://t.co/03kt3Yd8C4