Joven dejó sus estudios y cayó en una profunda depresión después de convertirse en meme viral

Una joven brasileña relató cómo cambió su vida tras convertirse en 2015 en un meme viral, cuando tenía 12 años.

En conversación con BBC, Lara da Silva protagonizó una pelea en las afueras de su colegio en la localidad de Alto Jequitibá, en donde tras finalizar el hecho preguntaba “¿Ya terminaste, Jessica?”.

Lo que nunca imaginó fue que todo lo ocurrido fue grabado, siendo compartido en redes sociales y convirtiéndose ella en un meme, tras viralizarse la citada frase.

“Es algo que no he aceptado del todo. Si lo pienso demasiado, me enferma. No es algo que me guste, pero es algo que pasó, no hay vuelta atrás”, señaló la joven que en la actualidad tiene 18 años.

Después de todo lo ocurrido en la pelea y viralizarse la frase, Da Silva sufrió bullying en su colegio, abandonó sus estudios, se autolesionó en variadas ocasiones y debió comenzar un tratamiento psiquiátrico.

En ese sentido, empezó a permanecer la mayor parte del tiempo al interior de su vivienda, ya que si salía a la calle, la reconocían de inmediato.

“Solía culparme por todo lo malo que me pasaba a mí o a mis padres. Cuando eso pasó (el video se volvió viral), no sabía qué era peor: si que mi madre me dejara en casa, como empezó a hacer, o dejarme salir a la calle”, expresó.

“Aproximadamente cuatro días después de la pelea, comencé a cortarme, por todo lo que estaba pasando”, relató la joven.

“Después de la primera vez, se convirtió en una adicción. Me cortaba más y más profundamente y en más lugares. Cuando pasaba algo, como cuando veía a alguien burlándose de mí en la calle o pasaba algo que me entristecía, me cortaba”, manifestó.

Años después, Lara y la otra joven que aparece en el video interpusieron demandas contra los canales de televisión que difundieron el registro y exigen indemnización por daños materiales y morales.

“Tengo marcas que no han cambiado mi vida en absoluto. No me hice rica ni pobre. Solo tengo marcas”, expresó.

Por último, la joven señaló que todavía sigue en tratamiento médico, señalando que “pero hoy vivo intensamente”, indicando que realiza sus actividades diarias y que sale de su casa sin mayor preocupación por las miradas o comentarios.

“Es raro que me reconozcan en las calles estos días, pero si eso sucede y hacen comentarios negativos, trato de ignorarlo”, concluyó.