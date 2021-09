Críticas y apoyo genera la revelación de constituyente Rodrigo Rojas sobre su real enfermedad

Distintas voces se manifestaron públicamente luego de conocerse la versión del constitucional constituyente Rodrigo Rojas, quien ayer causó revuelo en redes sociales luego de confesar que nunca ha padecido de cáncer, la enfermedad que dijo tener durante el estallido social del 2019.

“Quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, confesó el constituyente.

Luego de ello, hubo voces críticas y apoyo a sus palabras.

“Rodrigo, muchos te admiramos y queremos. Tu video es una muestra de tu humanidad. Desde Valparaíso te abrazamos con cariño”, sostuvo Jorge Sharp, alcalde de la Ciudad Puerto, siendo esta una de las primeras muestras de apoyo a Rojas.

A Sharp,también se sumó Camila Barraza, diputada de Comunes, quien señaló que “a mí este relato me genera preocupación y ganas de abrazo”.

Palabras de Rojas son un “daño a la credibilidad de la Convención”

Por el otro lado de la vereda, Marcela Cubillos, compañera del Constituyente, lanzó que “lo que aquí ha ocurrido es un daño quizás irremediable a la credibilidad de la Convención del cual tendrá que hacerse responsable. Estamos hablando de un vicepresidente de la Convención Constituyente que durante meses construyó su historia, su testimonio, su campaña, su elección disfrazado de una enfermedad que él no tiene”.

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, al igual que la exministra de Educiación, también apuntó en contra de Rojas.

Subrayó n su cuenta de Twitter que “creemos en una política de cara a las personas, que no vive del Estado, dice la verdad, persigue la violencia y defiende la libertad. La descomposición de la izquierda y la falta de conducción nos reafirma el desafío mayorías que garanticen gobernabilidad”.