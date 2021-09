Schalper y la candidatura de Velásquez: “Tiene que aspirar a la reinserción”

La candidatura a senador de Pedro Velásquez, condenado por fraude al Fisco e inhabilitado de por vida para ejercer como alcalde, sacó chispas dentro de la coalición de Gobierno. Pero hay quienes la defienden, como el diputado de RN Diego Schalper, quien sostuvo que “parte del proceso penal en Chile tiene que aspirar a la reinserción”.

El parlamentario dijo en CNN Chile que si su par de Chile Podemos Más “se pone al día con sus responsabilidades”, es decir, paga la multa que recibió tras ser condenado por fraude al Fisco, puede tener la opción de realizar su candidatura senatorial.

“El diputado Velásquez es una persona que efectivamente lleva dos períodos en el Congreso y, por lo tanto, uno podría decir: claro, hoy la crítica se le hace al PRI -o a quien sea por llevarlo como candidato-, pero no es una persona que de alguna manera venga saliendo de la nada”, sostuvo.

“Yo creo que no haya pagado la multa es lo que me parece más grave y espero que eso lo resuelva a la brevedad, pero que una persona pueda eventualmente ser condenada, cumpla su pena -como aquí en este caso no se ha cumplido la pena, efectivamente y es un tema tremendamente relevante que considerar- y luego quiera seguir adelante, me parece que es parte de lo que queremos del proceso penal, que es que, en definitiva, las personas cumplan sus penas pero que después no queden con ostracismo de por vida”, precisó.