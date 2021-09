Chahuán le envió “sutil” recado a Sichel: “Más concentración en los temas de programa de gobierno”

En medio de los múltiples cuestionamientos que ha recibido el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por su tono al referirse a los diputados que apoyarán el cuarto retiro, el presidente de RN, Francisco Chahuán, le envió y “sutil” mensaje.

“A nuestro candidato presidencial le quiero decir que las preocupaciones de su campaña son las suyas y las de liderazgos del partido son las nuestras. Si bien tenemos una coalición que lo apoya, es complejo incorporarse en las dinámicas de los partidos democráticos, que tienen debates internos y resuelven persuadiendo y convenciendo, no imponiendo”, sostuvo.

Asimismo, le pidió “más concentración en los temas de programa de gobierno, de alternativas para Chile, moderando los tonos; y los partidos tendremos que hacer nuestra tarea de conducir para no tener un cuarto retiro de fondos previsionales. Yo quiero asegurar: no va a haber cuarto retiro. En el Senado no van a estar los votos, ni siquiera de senadores de oposición”.

Junto con hacer este planteamiento, el timonel informó que “la directiva de RN es contraria al cuarto retiro y hoy a las 20 horas, en Comisión Política Ampliada extraordinaria, votaremos la posición del partido en este tema, emplazando también al gobierno a hacerse cargo de aquellas personas que no están recibiendo el IFE y tienen dificultades y se generen las condiciones para que reciban ayuda”.