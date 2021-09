Drama en Viña del Mar: joven pide dinero en la calle para costearse una silla de ruedas eléctrica

Una dramática situación vive una joven oriunda de la comuna de Viña del Mar, quien debió salir a la calle a pedir dinero para costearse una silla de ruedas eléctrica.

La joven de 31 años, identificada como Nicole Vergara, padece esclerosis múltiple secundaria progresiva y cada día se instala junto a su pareja en una esquina de la Ciudad Jardín para pedir dinero.

Según dio a conocer La Estrella de Valparaíso, la joven aseguró que el dinero es para comprarse una silla nueva ya que la que actualmente usa está rota desde hace cuatro años.

“Una silla a motor cuesta un millón 79 mil pesos. Llevamos 318 mil pesos y nos falta harto. Yo soy muy agradecida, la gente es muy generosa, pero hay días y días. Ayer (lunes) fue un día bueno, pero no todos los días son iguales”, señaló Nicole.

“Mi enfermedad ha avanzado bastante y estoy en la calle pidiendo plata porque no me han dado trabajo y necesito una silla de ruedas (…) Desde que uso silla de ruedas, que es hace 4 años, no he podido volver a trabajar. Andando en este tipo de silla de ruedas es difícil porque dependo de otra persona, por eso mi sueño es poder tener una eléctrica que me permita andar sola”, agregó.