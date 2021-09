Bessy Gallardo se fue con todo contra la prensa: “Aquí ustedes dejaron la escoba”

Un tenso momento protagonizó la constituyente Bessy Gallardo durante un despacho con el programa “Contigo en Directo” de Chilevisión.

En el espacio, Humberto Sichel conversaba con la constituyente sobre el escándalo que ha generado en los últimos días el caso Rodrigo Rojas Vade, quien reconoció que no padecía cáncer.

Todo iba bien hasta que Sichel mencionó la palabra “escoba”, lo que encendió los ánimos a tal punto que Bessy Gallardo abandonó el despacho.

“No crees que dentro del reglamento se debieran incluir algunas normativas respecto a eso y casos eventuales que vengan al futuro, porque aquí estamos hablando del primer caso que dejó la escoba, o sea imagínate más adelante tenemos temas similares…”, preguntó el periodista.

Ahí vino la indignación de Gallardo: “A ver… ¿cuál escoba?, porque aquí ustedes dejaron la escoba me vas a perdonar…”, lanzó.

“¿Quienes son ustedes? ¿Yo? La prensa dejó la escoba…”, le retrucó Sichel. Y otra vez Gallardo: “Ustedes, la prensa todo lo agrandan. Todo lo han agrandado desde el 4 julio, dónde está el mea culpa de la prensa, porque todo lo agrandan, todo lo farandulizan”.

“Cuál es el mea culpa de la prensa, pero dame un ejemplo”, la interrumpió Sichel. Y de nuevo Gallardo: “¿En serio, de verdad querís un ejemplo?”.

“No es que a mí me interesa conversar…”, dijo Sichel. Bessy Gallardo lejos de apaciguar los ánimos elevó su tono y se refirió a las amenazas que ha recibido.

“¿Alguna vez han hablado de la violencia que han recibido las mujeres en redes sociales? ¿Cómo nos han amenazado de muerte? ¿Me has preguntado, algún medio de prensa me ha preguntado a mí, Bessy Gallardo convencional de la República de Chile, que me han amenazado hasta con degollarme hasta delante de mis hijos?”.

“¿Y tú has hecho público estas acusaciones?”, le preguntó Sichel, a lo que Gallardo, antes de abandonar el despacho le dijo: Y para qué si ustedes no pescan ni en bajada, pescan puras tonteras…”.