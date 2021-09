Cristián de la Fuente niega relación con caso de contrabando de joyas y relojes de lujo

La jornada de este jueves Cristián de la Fuente decidió hacer frente a la nota de prensa de “La Red”, donde se aseguraba que era parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre una red delictual dedicada al contrabando de joyas y relojes de lujo.

Y lo hizo por medio de una carta, firmada ante notario, que envió al director ejecutivo del mencionado canal. Ahí, asegura que no tiene ninguna relación con la causa antes mencionada, por lo que pide rectificar la información.

“Quiero manifestar que no he recibido ninguna citación ni comunicación del Ministerio Público vinculada a esta u otra investigación penal, ni tampoco he estado involucrado en la compra de relojes u otras especies robadas, como refiere la nota de ‘La Red'”, manifestó.

Asimismo, agregó: “El día de hoy presenté ante el Director Ejecutivo de “La Red” una solicitud formal para que rectifique y aclare a la brevedad la información publicada por este medio, cuya fuente desconozco por completo”.

En dicho escrito sostiene que la “injustificada y sorpresiva alusión, que ha sido replicada por otros medios de

prensa, afecta gravemente mi honra y la de mi familia”.