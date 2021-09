Convención: escaños reservados se rebelan contra la Mesa y piden evaluar rol de Elisa Loncon

En medio de gritos de representantes de los escaños reservados fue suspendida la sesión en que el pleno de la Convención comenzaría a votar las propuestas de reglamento. Esto, porque a juicio de los constituyentes de los pueblos originarios, el debate que encabeza la Mesa se estaría llevando de manera irregular, por lo que incluso piden que se evalúe el rol de Elisa Loncon como presidenta y de Jaime Bassa como vicepresidente.

El origen del problema surgió debido a que, a juicio de los representantes, hubo una incorrecta interpretación de la propuesta de reglamento que se hizo desde la Comisión de Participación y Consulta Indígena.

Se indicó que se daría más tiempo para discutir esa propuesta, ya que había que analizar el hecho de que alguna de sus normas debían ser aprobadas por 2/3, a diferencia de las normas de las otras propuestas, que sólo requerirían mayoría absoluta.

Debido aquello, los representantes de escaños reservados se levantaron y manifestaron su opción, por lo cual la presidenta determinó suspender la sesión y dar pie a una reunión de la Mesa Ampliada.

Los argumentos de los escaños reservados

“Ayer a las siete de la tarde llega un correo señalando que varias de la normas de nuestro reglamento se tienen que votar por los 2/3, cosa que no es posible, porque nosotros estamos proponiendo una forma de participación de consulta de los Pueblos Originarios, una norma procedimental. Por eso nos molestamos, porque esto no se puede realizar sin siquiera tomar en cuenta la opinión de los coordinadores de la Comisión”, sostuvo Isabella Mamani.

En ese sentido, agregó que es el pleno el que debe definir cómo se vota y no sólo la Mesa. “Siento que lo primero que se debió hacer es consultarnos a nosotros y no tomarse el nombre de todas las naciones. Ella (Elisa Loncon) representa al Pueblo Mapuche y yo al Pueblo Aymara. Siento que tiene que ser más fuerte, si (Jaime) Bassa o el secretario se están tomando atribuciones que no le corresponden, nuestra presidenta también tiene que pararlos”, complementó.

De igual forma, Margarita Vargas sostuvo: “Me parece que tenemos que evaluar su rol (el de Elisa Loncon). Ella no puede hablar por todos los representantes de los pueblos. Nosotros tenemos autonomía para representar a nuestros Pueblos Originarios y parece que tenemos que evaluar su rol y el rol de la Mesa. Es necesario ya realizar cambios. Se necesita hacer cambios”.