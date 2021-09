Talibanes prohíben a mujeres afganas la práctica de deportes: “No es necesario que lo hagan”

Una nueva polémica se desató en Afganistán con los derechos de las mujeres tras el ascenso talibán al poder.

En esta ocasión fue el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, quien en entrevista con la emisora australiana SBS, aseguró que los deportes no se consideran necesarios para las mujeres y por ello las afganas no podrán practicar ningún deporte que “exponga sus cuerpos” a los medios de comunicación.

Las declaraciones de Wasiq llegan un día después que los talibanes dispersaran brutalmente las manifestaciones de mujeres afganas, que reclamaban en esa ocasión por la prohibición que el régimen islamista impuso para la formación universitaria mixta.

El nuevo golpe de los talibanes a los derechos de las mujeres

Entre los deportes apuntados por Wasiq se encuentra el cricket, considerando que en palabras del subjefe de la comisión cultural talibán “no es necesario que lo hagan”.

“En el cricket es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo y el Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios y habrá fotos y videos que la gente verá. El Islam y el Emirato Islámico no permiten que las mujeres practiquen deportes en los que se exponen”, argumentó.

Este nuevo revés de los derechos de las mujeres para la práctica de deportes en Afganistán no es nuevo, considerando que entre 1996 y 2001 el régimen talibán ya había sometido a las afganas a la prohibición de realizar cualquier deporte de forma regular, al punto que el COI dejó a Afganistán fuera de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 por, entre otras razones, marginar de su representativo a las deportistas de su país.