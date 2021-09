Andrés Zarhi se defendió ante denuncia por millonarias indemnizaciones en Ñuñoa

Andrés Zarhi salió este viernes 10 al paso de una denuncia que interpuso Emilia Ríos, su sucesora en la alcaldía de Ñuñoa. La nueva alcaldesa denunció ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente indemnizaciones por $500 millones, en favor de cinco altos funcionarios. Estos pertenecieron a las corporaciones de Desarrollo Social y Cultural durante la gestión de Zarhi y ahora dejaron sus cargos.

Es nuestro deber proteger el patrimonio fiscal del municipio y evitar que recursos preciados para las y los vecinos se destinen a pagar indemnizaciones millonarias. Esta mañana hicimos la denuncia en Fiscalía para que se investiguen eventuales delitos. Llegaremos hasta el final. pic.twitter.com/KPFBfPQGJA — Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) September 10, 2021

Según dijo la alcaldesa Emilia Ríos, “estimamos que es una malversación, porque no había fondos aprovisionados en ninguna parte. No hubo ninguna decisión del directorio de destinar fondos millonarios para indemnizaciones. Estos dineros están saliendo directamente de platas para nuestros colegios y nuestros consultorios. Y eso creemos que no puede suceder”, dijo Emilia Ríos.

Las indemnizaciones millonarias corresponderían a entre seis y ocho sueldos, además de las indemnizaciones legales tras la salida de cada uno de estos altos directivos. La operación fue posible, de acuerdo con la denuncia, gracias a que se incorporaron nuevas cláusulas de salida durante 2020.

Enseguida, Andrés Zarhi publicó un comunicado donde dice que “las condiciones contractuales de los directivos de las corporaciones son las mismas desde hace muchos años. Incluso de antes de que yo fuera alcalde. Durante la concejalía de la señora Ríos, nunca dijo nada en su labor fiscalizadora. Es falso que se hayan pagado 500 millones en indemnizaciones. Cada director recibió lo que a cualquier trabajador le corresponde”.

Además de eso anunció acciones legales que se sumarán a la querella ya interpuesta por uno de los funcionarios denunciados.