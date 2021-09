Aspirante al Congreso en Argentina hizo un cierre hot para su campaña

Cinthia Fernández, candidata a diputada en las elecciones primarias de este domingo 12 en Argentina, tuvo un cierre de campaña inédito. Lo hizo con poca ropa, parafraseando la canción de Tita Merello “Se dice de mi” (una versión de ella tiene la teleserie “Betty, la Fea”) y frente al edificio del Congreso en Buenos Aires. Estas elecciones del domingo se llaman Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mientras bailaba tango, se iba quitando la ropa, hasta quedar con ligas y la ropa interior. Rápidamente se viralizó en las redes sociales. Cinthia Fernández tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram. Ahí ella anunció su candidatura el pasado 23 de junio. Se volvió trending topic por las fotos que publicaba –desnuda– y sus alegatos contra los políticos.

Ahora, Cinthia Fernández hizo una performance artística hot, según la definió Infobae. Mezcló la consigna política con un mensaje provocador y que le puso el punto final a un breve pero intenso rally proselitista. Aparece vestida de negro y canta. “Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, y se arranca la falda.

Ya en ligas y tanga negra anuncia que si llega al Parlamento luchará por las problemáticas relacionadas con los conflictos familiares. “Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”, sigue.