“El último carrete”: Gobierno lanza spot para potenciar su campaña por una conducción responsable en Fiestas Patrias

Con la presencia de las autoridades de la subsecretaría del Interior, el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), se lanzó este viernes la campaña “El último carrete”, que se enmarca dentro del Plan #18Seguro y que busca evitar siniestros de tránsito en las próximas Fiestas Patrias.

La campaña, cuyo foco en esta oportunidad está en la población más joven del país, busca generar conciencia en la ciudadanía respecto de la importancia de conducir de forma responsable, respetando las normas del tránsito y sin consumir alcohol o drogas al momento de manejar un vehículo en un fin de semana que prevé una salida de 400 mil automóviles desde la Región Metropolitana a otras zonas de Chile.

Según cifras entregadas por el gobierno, en los últimos cinco años se registraron 5.732 accidentes de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias, que acabaron con la vida de 145 personas y dejaron 3.828 lesionados.

El llamado a los jóvenes para una conducción responsable en Fiestas Patrias

Con esos números es que la jefa de la cartera de transporte, Gloria Hutt, recalcó la importancia en que los conductores más jóvenes tomen conciencia respecto del manejo responsable en ruta.

“Muchas veces son los jóvenes los que tienen menor temor a sufrir un siniestro de tránsito y tienen conductas más temerarias al momento de desplazarse por las calles. En particular, también en los últimos cinco años, 34 jóvenes murieron por esta causa durante este período. Esperamos que disfruten con responsabilidad, que no se expongan a peligros al momento de conducir o transitar por las vías, y que estas fiestas sean de celebración y no causen dolor a las familias”, señaló.

En la misma vereda, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, apuntó que en las próximas fiestas nacionales el llamado es “a tener un 18 seguro, a pasar una celebración en familia y a adoptar todas las medidas necesarias durante estas Fiestas Patrias. La campaña que lanzamos como gobierno tiene como objetivo generar conciencia en las personas de los riesgos que conlleva consumir alcohol y otras drogas, y más aún al momento de conducir. Se trata de una irresponsabilidad que puede costar muy cara tanto para quien la comete como para sus cercanos. El llamado es a actuar con la mayor prevención”.

Campaña por el autocuidado de los conductores

El spot de “El último carrete” comenzará a ser emitido a partir de hoy en los canales de la televisión chilena y en redes sociales, y su principal objetivo está en transmitirle a la ciudadanía la importancia del autocuidado en el tránsito con un material audiovisual en el que se muestra la historia de una pareja que sufre un accidente de tránsito junto a sus amigos bajo la influencia del alcohol.

“Cuando se toma una mala decisión en el tránsito, se pone en riesgo la propia vida como también la de personas inocentes. Es por eso que estamos lanzando esta campaña de concientización y también estaremos desplegados a nivel nacional, para poder entregar un mensaje de prevención para que todas las personas se cuiden este 18. Hemos vividos momentos complicados por la pandemia y ahora que tenemos la oportunidad de salir de casa, el llamado es hacerlo con responsabilidad”, aseguró por su parte Johanna Vollrath, secretaria ejecutiva de Conaset.

“Todos los años hacemos un llamado a la prevención y le pedimos a las personas que se cuiden, pero esta vez queremos hablarle a quienes potencialmente pueden cometer un delito, a quienes pueden terminar dañando su integridad o la de otros y con ello cambiar su vida o la de otros para siempre. El consumo de alcohol y otras drogas puede llevarnos a actuar con irresponsabilidad, a destruir vidas sin pie atrás. Por eso a ti, que vas a salir, te pido que si lamentablemente vas a consumir alcohol u otras drogas, no conduzcas, no arriesgues tu vida ni la de los demás, no dejes que esta sea la última celebración”, apuntó Carlos Charme, director nacional de Senda.

El año pasado, en medio de la pandemia de coronavirus, se registraron 594 siniestros de tránsito donde 22 personas perdieron la vida y más de 446 resultaron lesionadas en los días de Fiestas Patrias.

De esos decesos, la principal causa fue por conducir a una velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo, con nueve víctimas fatales; seguido por la imprudencia de los peatones, en tres casos; e imprudencia del conductor y conducir bajo los efectos del alcohol, con dos muertes en cada caso.