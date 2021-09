Influencer colombiana le regaló una rinoplastía a su hija de 12 años: “No le gusta su nariz”

Una influencer colombiana, llamada Tatiana Murillo, no halló mejor idea que regalarle una cirugía estética de rinoplastía a su hija de 12 en el día de su cumpleaños.

La modelo y también cantante compartió un video en redes sociales donde muestra el regalo, lo que sin dudas generó la molestia e impacto entre sus seguidores.

De todas formas, Murillo argumentó que a su hija Sofía no le gusta el aspecto natural de su nariz.

En el video se observa cómo la menor destapa un regalo que en su interior traía dinero y un cupcake decorado con una barbie que parecía haber acabado de salir del quirófano.

La muñeca tenía señales de haber sufrido una rinoplastía, lo que insinuaba que ese era el regalo.

Tras la polémica, fue la misma modelo quien se defendió de las críticas en el programa “Lo sé todo”: “Si bien es cierto que le regalé una cirugía, se entiende que todavía no se puede operar”, aseguró la influencer.

“Tiene que esperar a que se termine de formar su carita, ella todavía no está de cirugía. Yo creo que es el mejor regalo que le pude haber dado en la vida, por el bullying en el colegio. Los niños suelen ser muy crueles. Obviamente se la va a realizar porque no le gusta su nariz y no la voy a obligar a que le gusté porque yo ya pasé por lo mismo”, agregó.