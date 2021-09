Grave denuncia contra supuestos PDI: ingresaron a inmueble con armas para recuperar una pelota

Un miembro de un Club de Motoqueros de la comuna de Estación Central, estampó una denuncia, en contra de lo que serían funcionarios de la PDI. Los acusa de ingresar a su casa con armas, para rescatar una pelota de fútbol.

De acuerdo a la versión de Luis Góngora, los hombres jugaban en las cercanías un partido de fútbol.

“Es un abuso de poder enorme, ellos me hicieron un forcejeo, me tomaron del cuello, me tiraron al suelo y me redujeron. El típico ‘te voy a matar conch…, no sabí’ con quién te estai’ metiendo'”, dijo a CHV Noticias.

Góngora explica que de pronto vieron que los funcionarios estaban dentro de su casa: ” me dirigí al portón a cerrarlo y llamar a Carabineros”.

“Los hago pasar atrás, ellos mismo se dieron cuenta que la pelota estaba arriba del árbol, la sacaron y se retiraron. Después, le fui a preguntar al dueño de la cancha quiénes eran estos tipos, y él me cuenta que eran funcionarios de la PDI. Ahí yo dije, ‘ah, por esa razón ellos se sintieron con toda esa fuerza'”, añadió Góngora.

La PDI confirmó que se instruyó un sumario administrativo “con el propósito de establecer la veracidad” de la hechos, y “eventuales responsabilidades en este ámbito”.

En tanto, la Fiscalía Centro Norte instruyó al Departamento V de Asuntos Internos de la PDI para que investigue los hechos denunciados.