ME-O será un candidato animalista: se opone al rodeo en Fiestas Patrias

Dos días después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio luz verde a su cuarta candidatural, Marco Enríquez Ominami (Partido Progresista) firmó un acuerdo con distintas organizaciones para implementar políticas públicas contra el maltrato animal.

El líder del PRO estuvo acompañado de María Paz Orrego, vicepresidenta de Animal Libre Chile; Javier Campos, representante de Galgos Chile; Elba Muñoz, del centro de rescate de primates de Peñaflor; y Sebastián Duarte, presidente de la fundación Comprometidos y candidato a diputado.

El encuentro se desarrolló en Avenida Los Leones, donde Enríquez-Ominami lamentó que en Fiestas Patrias “se hacen un conjunto de prácticas anómalas que nos parecen dolorosas. Y queremos comprometernos como equipo a terminar con algunas de ellas”.

“Estamos en contra de una práctica que genera dolor como el rodeo. Es controversial, lo sabemos. Llevamos años en esto, lo mismo con los animales en el circo, con las carreras de galgos y un conjunto de desafíos”, dijo.

“Nos comprometemos a educar más. Lo decía un joven, adopten, no compren perros. Es un tema de salud pública también, hay ciudades con 10 mil perros abandonados”, son algunos lineamientos por ME-O.

ME-O y el perro de Piñera

“Recuerdo un candidato llamado Sebastián Piñera que una vez se compró un perro. Lo hizo como un gran momento de su vida y en su carrera, en varios millones de pesos. Está en su derecho, no prohibiremos la compra de perros, pero nos parece que no ayuda con tantos perros maltratados y abandonados”, agregó.

Además, el aspirante a La Moneda se comprometió a propulsar veterinarias públicas: “Cuando hablamos de veterinaria pública, entendemos que la vida común haga un colchón donde caerse, y que el dinero no haga la diferencia entre tener derecho o no a un animal. En Chile es cargo, y hay todas las condiciones para crear veterinarias públicas. No es posible que se transforme en una deuda permanente la tenencia responsable de animales”.

Sebastián Duarte complementó: “Queremos ir más allá, hoy estamos empujando los primeros hospitales públicos veterinarios, para que salud primaria esté garantizada por el Estado porque hoy sólo existe la oferta privada y queremos empezar este trabajo con las y los gobernadores, entregando recursos a las regiones para levantar hospitales veterinarios públicos”.