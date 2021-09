Desesperación total en Afganistán: hombre vende a su hija de 4 años para que no muera de hambre

La historia que lleva el New York Post ha dado la vuelta al mundo. Un padre en Afganistán vende a su hija para poder salvarla del hambre, y ha provocado gran impacto.

El padre de familia, que tiene cinco hijos, vende a la pequeña de 4 años. Mir Nazir, expolicía de la ciudad de Ghazni, admitió que se encuentra negociando la venta de su hija menor por tan solo 580 dólares.

“Preferiría morir antes que quedarme reducido a vender a mi hija” dijo el hombre, de 38 años. “Pero mi propia muerte no salvaría a nadie de mi familia. ¿Quién alimentará a mis otros hijos? No se trata de elección. Se trata de desesperación”, aseguró a The Times.

El hombre relató que tiene una oferta de un dueño de una tienda, que le ofreció por la niña 20 mil afganis, lo que equivale a solo 230 dólares, para que se fuera a vivir con él y lo ayudara a trabajar en su tienda. “Pero no puedo vender a mi hija por un precio tan bajo, así que pedí 50.000”, dijo Nazir, refiriéndose a lo que sería alrededor de 580 dólares.