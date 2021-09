Rincón critica postura de Sichel con parlamentarios de su sector que apoyan cuarto retiro: “No puedes ser tan duro con ellos y sacarte una foto con Moreira”

Mónica Rincón criticó en Tolerancia Cero la postura del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, de presionar a los parlamentarios de su sector que se han mostrado favorables a un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

En la ronda previa a las entrevistas del espacio político de CHV, la periodista comentó la postura de Sichel, quien pese a criticar a los diputados que se repostulan al Congreso y que van a votar en favor del nuevo retiro, se tomó una foto con Iván Moreira (involucrado en caso del financiamiento de SQM a la política).

“A Sebastián Sichel, cuando él se arriesga a decir una cosa que va contra todo su sector: que el peor gobernante que ha tenido Chile se llama Augusto Pinochet Ugarte. Yo le creo a Sichel”, abrió la discusión Fernando Paulsen respecto del candidato presidencial de la derecha, de quien aseguró que siempre ha tenido esa postura respecto de la dictadura militar.

“Eso cae como una patada en el estómago a un sector que debiera tratar de buscar que entre”, dijo el periodista, que al mismo tiempo argumentó la oposición de Sichel al cuarto retiro, apuntando a que ha sido enfático en aclararle a los parlamentarios de su sector que vayan a “apoyar” esta medida, que no contarán con su apoyo para “la próxima reelección”, una estrategia que ““es una cosa que va a otro público”.

Las críticas de Mónica Rincón al candidato Sichel

Fue en ese momento que Rincón tomó la palabra para argumentar su crítica hacia la carta de continuidad del sector derechista nacional.

“Perdón, ¿me permites hacer un punto? Te creo lo primero, en lo de Pinochet hay audacia, pero te insisto, los veo súper conservadores a los dos (Sichel y Boric) y eso es responsabilidad de ellos, ellos son los candidatos. Pero en lo del cuarto retiro, yo encuentro que es un error monumental amenazar, porque después tiene que salir tu jefe de campaña para decir ‘si, bueno, votan a favor, no afecta el liderazgo’. Pero, ¡claro que sí afecta el liderazgo esa línea roja! y si la pasan después, no importa. Entonces, es una jugada arriesgada”, apuntó la comunicadora, quien insistió en sus críticas a la postura de Sichel.

“Pero no solo por eso lo encuentro malo, sino porque hay otro problema: tú no puedes ser tan duro, creo yo, para decir ‘yo no voy a hacer campaña con los que aprueben el cuarto retiro’ y sacarte una foto, por ejemplo, con Iván Moreira o no poner un parelé a que hubieran puesto a Pedro Velásquez, ¡condenado por fraude al fisco! Ni más ni menos, como senador, como candidato. Eso es lo más parecido a corrupción”, enfatizó.

Del mismo modo, posteriormente argumentó que le parece “grave una foto de Boric con (Jaime) Mulet o (Jorge) Pizarro cerca de Yasna Provoste. Eso no es aceptable”, cerró.