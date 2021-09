Bessy Gallardo tras votación en la CC: “Me equivoqué ahora me van a hacer pebre”

La constituyente Bessy Gallardo tuvo que salir a dar explicaciones en redes sociales tras la votación para calificar con quórum 2/3 el artículo 15 del Reglamento General, correspondiente a la clausura del debate.

Y es que la constituyente del distrito 8 se alineó con la derecha, aunque en Twitter aseguró que se trató de un error.

En la red social, un usuario le preguntó: “¿Por qué votaste con la derecha? Nadie más apoyó esto en particular“.

La respuesta de Bessy Gallardo no se hizo esperar. “Me equivoqué. Ahora me van a hacer pebre“, sostuvo.

Asimismo, indicó que el error no podía enmendarlo: “No se puede”, contestó ante la consulta.

La indicación fue rechazada por 113 votos en contra, 37 a favor y solo una abstención, por lo quedó dispuesta para ser calificada con quórum simple.