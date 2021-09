Cristián de la Fuente y caso de relojes robados: “Mancharon mi nombre gratuitamente y afectaron a mi esposa e hija”

En los últimos días Cristián de la Fuente debatió junto a su abogado las acciones a tomar tras aparecer vinculado a la causa que abrió el Ministerio Público por una red que se dedicaba al contrabando de joyas y relojes de lujo.

No han sido horas fáciles, pues como aseguró a Publimetro, jamás ha comprado ni tenido relación con alguna especie robada. Por lo mismo, que en un reportaje de La Red se indicara que habría comprado relojes adquiridos de forma irregular, le generó indignación.

Primero pidió que la información fuera rectificada, pero dado el daño que advirtió le hicieron a él y a su familia -con datos que, insistió, son falsos-, decidió ir más allá. La verdad, recalcó, es que sólo vendió dos relojes a Tonka Tomicic por intermedio de Daniel Goñi.

“Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como este”, recalcó.

-Según datos de la investigación, usted habría vendido al menos tres relojes a Daniel Goñi, quien posee un sitio web donde ofrece estos artículos y que es conocido en el mundo de los joyeros de alta gama. ¿Eso fue así?

Eso no es correcto. Me sorprende que se hable de “datos de la investigación” cuando se trata de una investigación de carácter reservada. Resulta fácil decir o suponer cosas que no se pueden contrastar con la realidad, y que terminan provocando mucho daño.

-¿No vendió ningún reloj al señor Goñi?

Hace más de un año me contacté con el señor Goñi, a quien conocí cuando él trabajaba en una joyería de la ciudad, para encargarle la venta de dos relojes de mi propiedad que no podía usar ya que actualmente tengo un acuerdo con otra marca de relojes. Al poco tiempo me comentó que tenía una cliente que estaba interesada en comprar los relojes. Me transmitió las condiciones de la venta, las que acepté. Esa es toda mi relación con el señor Goñi y con su clienta.

-¿Esa clienta es Tonka Tomicic?

Según lo que me informó el señor Goñi, los relojes los quería Tonka. Se los pasé y me entregó los cheques de la cuenta de Tonka.

-Lo que se sabe hasta ahora es que el marido de Tonka, Marco Antonio López Spagui (Parived), se relacionaba con personas que están investigadas por diversos delitos y que utilizaba cheques de la animadora para conseguir dinero, pues estos cheques iban a parar a un factoring ¿Qué opinión tiene al respecto?

Desconozco esa información. No puedo opinar sobre la base de suposiciones. Es irresponsable.

-¿Sabía usted que existía en curso una investigación donde el señor Goñi está involucrado?

Por supuesto que no. La venta del reloj se realizó en el mes febrero del año 2020, y yo recién me enteré de esto hace un par de semanas por la prensa.

-¿Cree qué se ha tratado de forma similar su posición y la de Parived, pese a que este aparecería como imputado y a usted no se le vincula a ningún delito?

No me corresponde a mí calificar las intenciones de la prensa. Eso tendría que preguntárselo directamente al medio y a la periodista que publicó la noticia. Lo que yo le puedo decir, es que hasta el momento no he recibido ninguna citación de la Fiscalía, y que jamás he comprado relojes ni ninguna otra cosa robada. Si la Fiscalía necesita que declare eso, o que lo demuestre, no tengo problemas en hacerlo, pero no me puedo hacer cargo de trascendidos de prensa, sobre todo tratándose de un tema tan delicado.

-Fuentes de Canal 13 afirmaron que su esposa habló con altos ejecutivos de la estación para advertirle de esta investigación. ¿Eso es efectivo?

Eso no es efectivo. Se continúan diciendo cosas basadas en supuestas “fuentes”. Mejor hablemos con nombres y apellidos, es mucho más fácil.

No se decidió hacer nada, salvo pedirle formalmente a La Red que aclare y rectifique la información que publicó en su página web.

-¿Ha sido contactado por el Ministerio Público?

No hasta el momento.

-Señaló que emprenderá acciones legales producto de información que circuló la semana pasada. ¿Cuál es el tenor de esa medida? ¿Contra quién se presenta?

Así es. Hoy en la mañana hemos presentado una querella criminal en contra de la Red y su director ejecutivo, el señor Víctor Gutiérrez, por infringir las disposiciones de la ley de prensa y ejercicio del periodismo.

-¿Qué siente al verse involucrado en todo esto?

La primera sensación es de impotencia. Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como este. Tener que soportar ataques en las redes sociales por personas que hacen eco de la noticia que publica un medio de comunicación, y que inmediatamente replicaron otros medios, sin antes preguntar nada. Manchar mi nombre gratuitamente, y sobre todo ver cómo esto afecta a mí esposa y especialmente a mí hija, es muy triste.

-¿Se le ha tratado injustamente?

Absolutamente. No crees que es injusto que se publiqué una noticia sobre ti acerca de un tema tan delicado y que ni siquiera te pregunten si es cierto, o no? Eso es injusto para cualquiera.