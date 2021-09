Hermana de uno de los desaparecidos en Cobquecura: “No es una persona imprudente”

Mientras continúa la búsqueda de los tres hombres que desaparecieron el pasado sábado en Cobquecura por las intensas marejadas, la hermana de uno de los turistas extraviados se refirió al operativo de búsqueda.

Belén Botti, hermana de Ismael Botti de 37 años, uno de los extraviados, aseguró a LUN que su hermano y otros 10 amigos habían arrendado una cabaña para celebrar un cumpleaños.

“Ese día ellos habían ido a comprar pan y azúcar. Vieron el cartel turístico y se bajaron a ver… no hubo una planificación ni nada. Mi hermano no es una persona imprudente, que no respetara las normas”.

Botti es astrónomo y docente de ingeniero civil de la Universidad del Desarrollo. Los otros dos desaparecidos son Jorge Leiva (36) y Diego Águila (31).

Los tres amigos desaparecieron el pasado sábado a eso de las 14:00 horas cuando bajaron a la playa a visitar la iglesia de piedra, uno de los principales atractivos turísticos de Cobquecura.

Al internarse, los tres amigos se vieron atrapados por las marejadas, mientras que una cuarta persona logró ser rescatada con signos de hipotermia y lesiones de mediana gravedad.