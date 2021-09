Niña de 4 años falleció de covid mientras dormía: su mamá era antivacuna

Una niña de 4 años, llamada Kali Cook, falleció de covid en la localidad de Galveston, en Estados Unidos. El hecho mantiene con conmocionada a esta comunidad, más aún porque la niña no tenía antecedentes de problemas de salud y el coronavirus sólo se manifestó con una fiebre antes del terrible desenlace, que ocurrió mientras ella estaba durmiendo.

Según publicó el diario británico Metro, no sólo sorprendió el deceso de la pequeña, sino también por las circunstancias. Esto pasó luego de que partió evidenciando algunos síntomas asociados al covid. Su caso se catalogó de inusual. Se convirtió en la víctima más joven por este virus en la zona.

La niña de 4 años murió la semana pasada mientras dormía, tras presentar fiebre durante horas de la noche, según comentó su madre. Ella además dijo que su hija no tenía problemas de salud crónicos, pero que solía enfermarse más que sus hermanos. Su madre, Karra Harwood, indicó que “yo era una de las personas que estaba contra (la vacuna). Estaba en contra y ahora desearía no haberlo estado nunca”.

La mujer manifestó que “terminé teniendo covid y me diagnosticaron el lunes (6 de septiembre). Llegué a casa y me aislaron. Traté de mantenerme alejada de ella y no quería que ella y mis otros hijos lo entendieran”, dijo. Fue a las 2 de la madrugada del 7 de septiembre cuando la madre notó que la niña tenía fiebre. A las 7 ya estaba fallecida mientras dormía en su habitación.

En primera instancia, la niña no había dado positivo al virus, pero se confirmó que lo portaba cuando fue sometida a exámenes por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Galveston.