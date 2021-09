Vicepresidenta de Convención: “No estamos aquí por el Acuerdo por la Paz, sino a pesar de éste”

La vicepresidenta adjunta de la Convención, Elisa Giustinianovich, cuestionó este martes 14 la validez de la regla de los 2/3 para ratificar los artículos de la propuesta de Constitución. Esto luego de que la corporación aprobó de modo general un reglamento que pone en entredicho dicha normativa. De prosperar, las normas tendrían que ser aprobadas sólo por mayoría simple, y no por 2/3, como estableció el Acuerdo por la Paz firmado en noviembre de 2019.

En declaraciones a CNN Chile, la vicepresidenta Elisa Giustinianovich señaló que “tenemos una perspectiva bastante crítica, sobre todo de las personas que somos de movimientos sociales y movimientos populares. Veníamos apostando justamente a que sucediera la apertura que tuvimos hoy. Abrirnos al ejercicio democrático, deliberar sobre nuestras distintas posiciones políticas. Sobre este quórum supramayoritario que fue impuesto en un contexto que sentíamos que no correspondía”, dijo la vicepresidenta.

#HoyEsNoticia | Elisa Giustinianovich, vicepresidente adjunta de la CC y aprobación del reglamento general: "Nosotros no estamos aquí por el Acuerdo de la Paz, estamos a pesar del acuerdo"@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/70tusw2t9c — CNN Chile (@CNNChile) September 14, 2021

Luego insistió en que la regla de los 2/3 la instauró “un poder constituido, bajo coacción, con el riesgo de una salida militar. En un contexto de violaciones de los derechos humanos. Un Presidente que declaró la guerra a los pueblos. Eso genera un marco que se zanja con este Acuerdo por la Paz y después quedan algunas normas, bastante restrictivas, como el quórum de los dos tercios, impuesto a través de esta ley”, insistió la vicepresidenta.

A continuación argumentó que “no correspondía que fuesen justamente estas instancias las que debieran fijar las normas de funcionamiento. Sino más bien el poder constituyente. Es decir, la Convención Constitucional. Nosotros no estamos aquí por el Acuerdo por la Paz, estamos aquí a pesar del Acuerdo. La paridad se logró gracias a movilizaciones feministas”, dijo Giustinianovich.

Vicepresidenta y plebiscito

Y cuando le preguntaron por qué rechaza la regla de los 2/3 pero no otras cosas contenidas en el Acuerdo por la Paz, como la Convención misma, dijo que “a nosotros no nos preguntaron, a los pueblos no les preguntaron. Aquí hubo una papeleta que contenía un Apruebo y un Rechazo. En ninguna parte que yo recuerde decía ‘Yo Apruebo el Quórum de los 2/3’. No se preguntó. De hecho ese acuerdo fue zanjado a espaldas de los pueblos. Por eso también nosotros lo cuestionamos y queríamos abrir la deliberación. Poder discutirlo, poder proponer también nuestras distintas posiciones. En todo caso, quienes fueron el día de hoy los que votaron en contra de lo que defendieron, fueron esos mismos sectores”, dijo la vicepresidenta.