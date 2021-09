Elisa Loncon se inclina por mantener los 2/3: “Hay que respetar lo que es constitucional”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la aprobación en general del reglamento interno del organismo, que debería ser votado en particular la próxima semana en el pleno, manteniendo incluso los dos tercios en la toma de decisiones.

En diálogo con Radio Cooperativa, la representante mapuche manifestó que “Chile se merece la discusión y es el pleno el que tiene que deliberar y hay que respetar su voz, porque esto se tiene que aclarar a nivel de país”, aunque también recordó que “hay normas constitucionales establecidas”.

“Es importante que las normas constitucionales son constitucionales, y eso está claro, sin embargo, esto tiene que quedar con la claridad suficiente para todo Chile (…) Hay que respetar lo que es constitucional, creo que eso le da fortaleza al trabajo. La Convención tiene que hacer un trabajo sobre las normas que son definidas para poder avanzar”, agregó.

Eso sí, también acusó que “se ha manipulado mucho la información”, ya que “por ejemplo, dentro de temas que son realmente de normativa interna, colocar los dos tercios genera alarma porque hay derechos que sí o sí están en cuestiones internacionales, y que se tienen que respetar. Las normas que ya fueron aprobadas y los tratados internacionales no pasan por los dos tercios, se tienen que respetar sí o sí”.

Es por ello que valoró que ayer fueron votadas y aprobadas las normas generales “democráticamente y con alta aprobación, y eso es lo más importante para la Convención, y todo lo demás de fake news solamente quieren entorpecer el proceso, pero tenemos una Convención sana, deliberante y democrática”.

De hecho, Loncon cuestionó las llamadas fake news, recordando que el Presidente Sebastián Piñera criticó que el organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna, apuntando que la Convención no había tratado el derecho de los padres y madres para educar a sus hijos e hijas.

“No creo que esté desinformado, pero no correspondía el momento (…) No estamos discutiendo los contenidos de la nueva Constitución, estamos hablando sobre las reglas que nos van a organizar y a permitir ordenar el trabajo, entonces no es un tema vetado”, cerró.