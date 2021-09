Fiestas Patrias: taller online de cueca gratuito

¿Sabías que la cueca se baila desde Colombia, pasando por Perú y Bolivia, hasta Argentina y Chile, y tiene distintas variedades, tanto en el ritmo como en la coreografía? A pesar de este origen difuso los chilenos hemos hecha propia la cueca y la adoptamos como baile típico, tanto así, que desde septiembre de 1979 esta danza es oficialmente el baile nacional. Sin embargo, eso no implica que todos sepamos cómo bailarla. Para enseñar algunas claves del tradicional paseo y zapateo, Casa Museo Eduardo Frei Montalva lanza por cuarto año consecutivo su exitoso taller gratuito de cueca, dirigido a mayores de 15 años para disfrutar en Fiestas Patrias.

Esta vez, los interesados aprenderán en dos jornadas, las dos modalidades: Cueca tradicional y cueca chora, el miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, de 18 a 19 horas, online vía plataforma Zoom

La actividad estará a cargo de Camilo González Pasten, presidente del Centro Cultural Ballet Folclórico de Norte a Sur y director artístico de la Compañía de Norte a Sur. El objetivo es que los participantes conozcan los pasos y estructura del baile nacional, de modo que puedan implementarlo libremente en Fiestas Patrias y durante todo el año. No se requieren conocimientos previos. Los participantes solo deben tener un pañuelo y vestir ropa y zapatos cómodos y pueden seguirlo online desde la plataforma Zoom.

Taller de cueca en Casa Museo EFM

Actividad gratuita, previa inscripción (cupos limitados)

Dirigido a todas las personas desde los 15 años en adelante. No se necesitan conocimientos previos. Se recomienda usar ropa y zapatos cómodos y tener pañuelo.

todas las personas desde los 15 años en adelante. No se necesitan conocimientos previos. Se recomienda usar ropa y zapatos cómodos y tener pañuelo. Modalidad: Online vía Zoom

Online vía Zoom Horarios: miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, de 18 a 19 horas.

miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, de 18 a 19 horas. Inscripciones: www.casamuseoeduardofrei.cl

Para Camilo González, quien impartirá las clases, “es importante aprender cueca, ya que las danzas tradicionales son la expresión de las culturas. Si bien la cueca no es propia chilena, marcó una diferenciación, haciéndola muy auténtica. El enseñarla no solo lleva a manejar aspectos técnicos y prácticos de este baile, si no que nos lleva precisamente a cultivar nuestras raíces con nuestros más cercanos, es decir, un momento de unión que cada vez es más valorado sobre todo en estos tiempos. La celebración de nuestras Fiestas Patrias lleva a todo un país a unirse sin distinción de colores políticos, creencias, etnias, etc, por lo que cumple un rol realmente importante”.

Por otra parte, Maite Gallego, subdirectora de Casa Museo EFM, confirma lo que plantea Camilo: “Este último tiempo los chilenos hemos tenido que sobrellevar varias dificultades sanitarias y sociales, y con este entretenido, dinámico y muy querido taller de cueca que realizamos desde hace cuatro años queremos entregarles, como museo, un poco de diversión y apoyar, por cierto, nuestro emblemático baile nacional”.