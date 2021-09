Caso de joven de 22 años desaparecida: publican escalofriante video de violencia doméstica de la pareja

Mientras la policía realiza un gigantesco operativo para tratar de dar con el paradero de Gabby Petito, hoy se filtro el video de la cámara corporal de uno de los oficiales que atendió el llamado de violencia domestica que hizo la pareja.

La joven de 22 años desapareció tras salir a recorrer Estados Unidos junto a su pareja Brian Laundrie, de 23 años, en una pequeña camioneta.

El joven regresó a su casa el 1 de septiembre solo, contrató un abogado y se ha mantenido totalmente aislado. Mientras que la familia Petito denunció la desaparición de Gabby el 11 de septiembre.

El último contacto de Gabby con su madre fue en la noche del 23 al 24 de agosto, cuando se encontraba en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming.

PART 1: Body cam of Gabby Petito/Brian Laundrie Aug 12 Moab, Utah incident. pic.twitter.com/ZblXjWxqML — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2021

Video clave

La policía de Moab, Utah, informó ayer que respondió a una llamada de violencia domestica de la pareja, y hoy se filtró el video, donde se aprecia a Gabby visiblemente afectada.

En el registro, que corresponde al 12 de agosto, la joven dice que “tengo un TOC muy grave. Me estaba disculpando con él, diciéndole que lo siento por ser tan cruel”, le dice Petito al oficial.

La mujer relató lo que había sido una mañana muy difícil. “Hemos estado peleando toda la mañana. Antes no me dejaba entrar en el auto… Me dijo que tenía que calmarme antes”.

PART 6: Body cam of Gabby Petito/Brian Laundrie Aug 12 Moab, Utah incident. pic.twitter.com/5la3a3xJaz — Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2021

Supuesta agresión

Mientras que Laundrie aseguró que “a veces ella se pone nerviosa y trato de distanciarme. Por eso cerré el auto con llave”.

El hombre agregó que “dije: ‘Vamos a tomarnos un respiro’. Ella tenía su teléfono. Estaba tratando de alejarla para decirle: ‘Vamos a dar un paso atrás’”.

Finalmente, el sujeto aseguró que Petito lo golpeó con el teléfono.

Pese a esta supuesta agresión, tanto Petito como Laundrie optaron por no presentar cargos y tratar de solucionar el mal momento.

El video fue filtrado ABC7.