Mujer tuvo guagua en pasillo de Hospital de Lautaro: sin ayuda de funcionarios

Una mujer tuvo a su hijo en un pasillo del Hospital de Lautaro, sólo asistida por su esposo y por otro hombre que se acercó. El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre en esa comuna de la provincia de Cautín y hasta el momento el Servicio de Salud se limitó a hacer sumario para ver responsabilidades.

Según publicó 24 Horas, el matrimonio de Jaime Mardones y Bárbara Mellado acusó una negligencia de parte del Hospital de Lautaro. Cuando llegaron ahí no les habrían dado ayuda en el parto de la mujer. El padre recibió solo a su hijo en el pasillo. La mujer en tanto dijo que “venía saliendo un caballero con un camilla en la que llevaba a un paciente y él me dijo que me moviera”, dijo.

Luego la mujer añadió que “mi cuñada fue a buscar camillas, enfermeros, matronas y no apareció nadie”. Después de eso ella no pudo contenerse más y tuvo que dar a luz en el pasillo de urgencias. “Ya cuando estaba listo todo, apareció una camilla y unos paramédicos”, dijo la mujer.

“Yo partí gritando ‘por favor ayúdenme, mi señora está teniendo a mi hijo’”, dijo el esposo. El personal se limitó a decirle “no hay camillas”. El niño que nació sin la ayuda del Hospital de Lautaro, se llama Dante. El Servicio de Salud Araucanía Sur informó de una investigación sumaria.