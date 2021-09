Rodrigo Sepúlveda apoya el cuarto retiro: “Soy partidario de la libertad, que la gente haga lo que quiera”

Rodrigo Sepúlveda, periodista de Mega, manifestó su apoyo al cuarto retiro de 10% de fondos de AFP, argumentando que su postura frente a este debate se basa en un principio de libertad.

Tras contar con un panel de expertos en la edición de este sábado de “Meganoticias Alerta”, Sepúlveda compartió al aire el mensaje de un usuario en Twitter respecto a la discusión del cuarto retiro.

“Me escribe un caballero que se llama Ricardo. Me dice que trabaja desde los 12 años, 60 años trabajando, cotizaciones sin lagunas y se pregunta ‘¿por qué no me entregan mi 100%?’ Él quiere su plata. Perdió 13 millones en el Fondo E en julio”, expuso “Sepu”.

Tras ello, el comunicador planteó lo siguiente: “esta es la realidad, cada persona tiene su propia realidad. Acá cuando se generaliza es delicado, porque cada bolsillo es distinto, cada realidad es distinta. Hay gente que quisiera retirar todo porque va a recibir 5 mil o 10 pesos de pensión, hay gente que no tiene nada para retirar, hay gente que sí quiere retirar su 10%, porque sabe que ese cuarto retiro lo va a invertir mejor, o va a pagar. O hay gente que no quiere retirar”.

En ese sentido, el rostro de Mega manifestó que “yo soy partidario de la libertad, de que la gente haga lo que quiera. No se olviden de algo, más allá de visiones tan aplicadas a la realidad que dan los economistas, no se olviden que la plata es de uno. La plata que está hoy en la AFP es de uno, es lo que uno ha trabajado”.

“La plata es mía, por lo tanto una simple lectura: yo hago lo que quiero con mi plata”, remarcó.

En la misma línea, Rodrigo Sepúlveda se refirió a quienes critican el cuarto retiro. “Cuando aparece ese caballero en Twitter criticando la situación, diciendo que la gente quiere la plata no para comer, sino para llenar el mall y comprar zapatillas. Bueno, si la plata es de la gente y la gente quiere hacer eso, cuál es el problema”.

“Yo lo veo así, en el sentido de libertad, de tomar mis propias determinaciones con mi dinero. Con mi dinero yo hago lo que quiero”, cerró.