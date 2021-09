Moreira y cuarto retiro: “Es una decisión nuestra, no vamos a adelantar nada”

En el marco de la realización de la Parada Militar, el senador Iván Moreira fue consultado acerca de cuál será su postura en una eventual votación para declarar admisible o no el proyecto del cuarto retiro de pensiones.

Señaló que aún mantiene en secreto su posición.

“No vamos a adelantar nada”

“Esa es una decisión nuestra, independiente, y la vamos a tomar sin presiones y no vamos a adelantar nada hasta cuando responda”, sostuvo de forma categórica el parlamentario.

A su vez, el senador apuntó en contra del Gobierno. Específicamente hacia los ministros, solicitando que estos no interfirieran en la decisión de cada uno. “Hagamos las cosas bien, 100%, que no nos pauteen los ministros, porque quizás los resultados no van a ser lo que ellos quieren”.

“Lo más importante de los retiros en este minuto es que sea el 100% porque la izquierda los va a estropear, así de polarizado está el país“, cerró Moreira.