Se desvanece la opción de modificar el quórum de 2/3 pese a indicaciones

Desde el inicio de las labores de la Convención Constitucional, ha estado sobre la mesa la idea de cambiar el quórum de los 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales. Sin embargo, cuando esa idea está a punto de votarse, es cada vez más difuso que la “regla” pueda modificarse.

El jueves pasado, los representantes de Chile Digno, de escaños reservados, de Pueblo Constituyente y de los Movimientos Sociales presentaron formalmente una indicación al reglamento general a fin de cambiar el quórum: quieren que en lugar de 2/3, sólo se requieran 3/5 para fijar las mencionadas normas.

“En conversaciones con amplios sectores políticos hemos llegado a la convicción de que el quórum más democrático y favorable es el de 3/5. Representa el 60% de los convencionales en ejercicio y en ese sentido, a pesar de ser un quórum alto, sigue obedeciendo al objetivo de alcanzar grandes acuerdos sin imponer un bloqueo”, sostiene Bárbara Sepúlveda (PC).

Pero pese a que un número importante de constituyentes apoya la idea, no logran los 78 votos necesarios para aprobarlo: el “grupo” que estima que no se puede ni se debe hacer, es mayor.

Desde el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Colectivo del Apruebo, Independientes No Neutrales y Vamos por Chile creen que hay que respetar la Constitución vigente y que, por lo mismo, no les corresponde alterar quórum sin que aquello suponga antes una reforma a la Carta Magna aún vigente.

“Siempre hemos dicho que el pueblo de Chile zanjó el problema de los 2/3 al no darle poder de veto a la derecha. Eso nos permite alcanzar acuerdos amplios que sean duraderos y que no estén sujetos a mayorías circunstanciales. Además, estos 2/3 se aplican sobre una hoja en blanco, no replican lo que ha sucedido en el Congreso, donde ha servido como un cerrojo para impedir los cambios a la Constitución del ‘80”, explica Ignacio Achurra (FA).

Por su parte, Marcela Cubillos (Vamos por Chile) recalca que “el quórum de 2/3 está en la Constitución, por tanto, sólo se puede alterar por reforma constitucional, y no a través de un reglamento”.

En todo caso, subrayó que “será una señal política importante saber si al menos dos tercios de la Convención está por respetar las reglas del juego establecidas”.

Elisa Giustinianovich: “Si se mantienen los 2/3 hay un alto riesgo de bloquear transformaciones”

¿Porqué 3/5?

Corresponde a la Convención misma definir cuáles son sus normas. No creemos en que se siga sosteniendo un sistema en base al extractivismo y eso es difícil de modificar con quórums tan altos y que además corresponden a democracias autoritarias. Apostamos a una democracia plena. Si se mantienen los 2/3 hay un alto riesgo de bloquear transformaciones, porque el único grupo que se ve favorecido es el de las fuerzas conservadoras.

¿Qué te parece la postura del FA o del PS?

Es una posición bastante floja, de ni siquiera abrirse a la posibilidad de deliberar, de pensar en una modificación. Creen que están los 2/3 para hacer cambios, pero nosotras creemos que no. La incidencia de fuerzas conservadoras van mucho más allá de Vamos por Chile. Es ingenuo pensar que no tienen el tercio y eso ha quedado demostrado en las votaciones.

¿Basta con un reglamento que lo siga o hay que hacer una reforma en el Congreso?

Efectivamente van a tener que movilizarse otros fuerzas fuera de la Convención, pero es una decisión que hemos tomado de forma colectiva, a nivel país y me parece que es lo que correcto. Lo que corresponde es que todos los órganos del Estado estén a disposición de dar curso a las transformaciones que se han venido pidiendo a gritos en las calles. Son cosas urgentes.

La derecha busca eliminar castigos por “negacionismo” y falta de “sororidad”

Al reglamento general, Vamos por Chile ingresó un total de 124 indicaciones; al de Participación y Consulta Indígena, 71; al de Ética, 67; y al de Participación Ciudadana, 79.

Pero en ese largo listado, hay varias ideas que llamaron la atención.

Por ejemplo, en el primero y a diferencia de lo que se zanjó en la Comisión de Reglamento, algunos de los convencionales esperan que los representantes elegidos en listas de independientes no puedan ser reemplazados.

En el mismo texto, varios esperan que se explicite la “Libertad de enseñanza, y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” como parte del catálogo mínimo de derechos a discutir en la comisión de Derechos Fundamentales.

En el caso de las normas que regularán la Ética en el organismo, cierto grupo de Vamos por Chile plantea necesario que se elimine el “negacionismo” de la lista de infracciones. En los mismos términos, piden que se desista de incluir “sororidad” del enunciado “no actuar con fraternidad y sororidad frente a sus colegas”, que también aparece en el listado de infracciones.

Junto con esto, algunos piden que se elimine el concepto de “plurinacionalidad” de todos los textos que se someterán a votación en el Pleno entre el miércoles 22 y viernes 24 de septiembre.