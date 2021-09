La cruda confesión de mamá de Tomás Bravo por su tío: “Nunca lo voy a poder perdonar”

La mamá del pequeño Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, lanzó sus descargos por los pocos avances en la investigación de la muerte de su hijo y la realidad familiar, a siete meses de la tragedia.

En conversación con “Contigo en la Mañana”, la joven madre se refirió a la extensión de la investigación por seis meses y de la decisión de no sobreseer a su tío, Jorge Escobar, único imputado por el homicidio del niño.

“Me da rabia por un lado, porque seis meses son una eternidad, pero si las cosas se tienen que hacer bien, me parece bien. Lo que no entiendo es esta lentitud que hay”, dijo Estefanía.

“No se puede sacar a nadie de sospechoso, y menos a mi tío porque él es el único imputado que hay”, agregó.

Consultada por la actual relación que tiene con Escobar, la mamá de Tomasito sostuvo que “solamente me encontré con él en el velorio de mi abuelita. Luego lo seguí viendo, pero yo no puedo conversar con mi tío. No puedo. Para mí sigue la molestia y creo que nunca voy a poder perdonar a mi tío por haber dejado solo a mi hijo”.