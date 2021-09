ME-O contra CHV y CNN por no aceptar participación virtual en debate presidencial

Como “una situación de discriminación arbitraria” calificó el candidato presidencial progresista Marco Enríquez-Ominami, la decisión de CHV y CNN de no permitir su participación de manera virtual, en el debate presidencial que se realizará este miércoles 22 de septiembre, por encontrarse en cuarentena preventiva tras regresar de México este lunes.

Lo hizo a través de una carta abierta enviada a los ejecutivos y organizadores del programa, María Paz Epelman, Directora Editorial de CNN; Angela Robledo, Subdirectora de Programación de CNN; y Francisco Poblete, Productor Ejecutivo de CNN.

“Como es de público conocimiento, este fin de semana asistí, en mi rol de coordinador del Grupo de Puebla, a la VI Cumbre de la CELAC en México, para participar en diversas reuniones con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países del continente. Producto de lo anterior, cumpliré con la cuarentena obligatoria que ha fijado la autoridad sanitaria, para quienes retornamos desde el extranjero. Además, luego de los siete días de aislamiento, me realizaré un PCR de forma voluntaria antes de cualquier encuentro presencial”, explica en la misiva Enríquez-Ominami.

“Los organizadores del debate que han designado CNN y Chilevisión para el primer debate presidencial a transmitirse el día miércoles 22 de septiembre, me informaron el día viernes recién pasado que no podré participar del debate, ya que es obligación asistir de forma presencial a los estudios de televisión”, agrega, lamentando “profundamente la rigidez que han establecido privilegiando el formato televisivo”.

“Creo que se trata de una situación de discriminación arbitraria. Este formato no promueve la discusión pues, a priori excluye a un candidato -que no soy yo- por encontrarse fuera del país”, recalca Enríquez-Ominami, aludiendo también a Franco Parisi, quien se encuentra en Estados Unidos y tampoco podrá participar del primer debate presidencial por no estar presencialmente disponible.