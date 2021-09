Tere Marinovic y renuncia de Rojas Vade: “El hombre tiene problemas psiquiátricos graves”

Tere Marinovic, la constituyente del Partido Republicano, tuvo este lunes 20 duras palabras para Rodrigo Rojas Vade. Esto luego de que el constituyente anunció en un video que renunciaba a la Convención. Sobre su colega de la exLista del Pueblo, Marinovic dijo que existen razones de peso médico para lograr que Rojas Vade efectivamente renuncie.

En declaraciones a Mega, Tere Marinovic señaló que “si hay una cosa más o menos clara, es que el hombre tiene problemas psiquiátricos graves. Este diagnóstico no hay que ser médico para darlo. Por lo tanto, yo pienso que hay bastantes razones de peso para poder renunciar, aludiendo a algún tipo de problema médico. Problema psiquiátrico, problema de depresión. En fin”, dijo.

La periodista me dice que la enfermedad del “Pelao Vade” no es grave como para justificar su renuncia. Aquí mi respuesta pic.twitter.com/GP8vkIpl9e — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 20, 2021

A continuación añadió que “me dan risa estos escrúpulos que bajan en este momento. Cuando se trata de renunciar, de hacer lo que corresponde, lo que es decente, lo que los chilenos esperan. Ahí le bajan los escrúpulos con ser muy precisos con el diagnóstico médico. Lo encuentro una vergüenza, la verdad”, señaló Tere Marinovic.

Luego, en declaración a Canal 13 dijo que “la verdad es que no es renuncia. Es una renuncia bien entre comillas. Dice que no va a volver a venir ni a votar. Pero precisamente no renuncia, cuestión que podría haber hecho. Entonces, llama la atención que cuando tuvo necesidad de usar una enfermedad para efectos de ganar votos, lo hizo. Cuando su abogado aludió a razones de salud para atenuar su responsabilidad me imagino, lo hizo. No tuvo problemas. Hoy, en cambio, cuando las razones de salud podrían servirle para renunciar, como está contemplado, no lo hace”.

Sobre la “renuncia” de Rojas Vade, hoy en la Convención junto a ⁦@rocicantuarias⁩ pic.twitter.com/AXJbxxaXnD — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 20, 2021

Y esto es así, según Tere Marinovic, porque Rojas Vade quiere “dejar un reemplazo, para instalar a alguien. Me parece bastante chocante”.