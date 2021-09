Mario Desbordes califica a diputado Tomás Fuentes de “extraordinariamente sucio”

Mario Desbordes, el expresidente de RN, salió este martes 21 a cuestionar al diputado de su partido Tomás Fuentes. Este último anunció que denunciará a Desbordes ante el tribunal supremo del partido, en medio de una pugna por el apoyo a las candidaturas parlamentarias y también por la rendición de $275 millones destinados a la fallida candidatura presidencial de Desbordes.

En declaraciones a Radio Cooperativa, Mario Desbordes se defendió de las acusaciones en su contra. El exdiputado y exministro dijo que él denunciará ante el Servel a la directiva de RN. Y sobre la rendición de los $275 millones, Desbordes dijo que “es parte de la mugre que suele tirar el señor Fuentes, que es una persona con graves problemas”.

Luego Mario Desbordes añadió que “él (Fuentes) sabe perfectamente que eso ya está rendido. La ley obliga. El partido puso $200 millones y me aportaron personas naturales –nadie importante en lo económico– $70 millones más. Eso está rendido en el Servel, al detalle, hasta la última chaucha”, dijo el alguna vez precandidato presidencial de RN.

Enseguida insistió en que “es ridículo lo que está diciendo (Fuentes) desde el punto de vista legal. Pero se entiende por la actitud constante de este personaje, que es extraordinariamente sucio. Ha sido sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara Baja varias veces. Es un récord, porque no lleva ni un año de diputado”, dijo Mario Desbordes.

Tomás Fuentes asumió en julio de 2020 como diputado, en el cargo que dejó la entonces diputada Marcela Sabat, quien pasó a la cámara alta para ocupar el escaño de Andrés Allamand. “(Fuentes) me avergüenza como diputado. Es una persona que faltó el respeto a los diputados DC, a los socialistas, a los de su partido. Cuando he ido al Congreso a saludar me pregunto en qué momento trajeron a esta persona”, dijo.