Moreira tras sufrir agresión en el sur: “La mierda que me tiraron en la cara no me amedrenta”

El senador Iván Moreira, fue agredido en su visita a la Región de Los Lagos, con el lanzamiento de aguas servidas y un objeto contundente.

Mediante un video en redes sociales, el parlamentario fue categórico: “la mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron, no me amedrentan y no me van a doblegar”.

“Estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda, que lo único que hacen es perseguirnos en funas, no nos van a doblegar, vamos a seguir defendiendo a Chile y sus principios”, sentenció.

Fue mediante la cuenta de Twitter de prensa del senador, que se dieron a conocer primero los hechos, que fueron condenados por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.