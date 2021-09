“Yo creo que peligra el cuarto retiro”: la advertencia de diputado Ilabaca a horas de votación en la comisión

El diputado socialista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Marcos Ilabaca se refirió al proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones que se discutirá hoy en particular en la instancia que preside.

En conversación con Radio Universo, el parlamentario advirtió un escenario adverso para la votación e incluso, reveló que cree que “el cuarto retiro está en peligro”.

“Hoy la situación no es fácil. Voy a ser súper sincero, tenemos problemas porque hay varios parlamentarios que habían comprometido su apoyo y después del nivel de presiones que se han recibido han bajado su apoyo. En particular en la derecha dirigente de los partidos políticos, el candidato Sichel y el Gobierno han desarrollado un nivel de presión que no habíamos visto ni siquiera en el primer retiro y esto ha estado complicando un poco el proceso de encontrar adhesiones”, manifestó Ilabaca.

Continuando en esa misma línea el diputado aseveró que el proyecto peligra incluso en la Cámara de Diputadas y Diputados. “Ha estado complicado contar con adhesiones. Hasta ayer pensé que teníamos los votos, pero se me han acercado muchos parlamentarios de derecha, que me han dicho que la presión ha sido mucha (…) es una situación compleja y esperamos hoy dar este paso y avanzar en la Cámara, avanzar en la comisión de Constitución”.

Consultado sobre cuáles son las presiones a las que hizo referencia, explicó que “en primer lugar ,como todavía no están totalmente definidas las candidaturas es posible llegar a bajar alguna candidatura por lo menos ese es el argumento del diputado Jorge Durán que es el único que se ha hecho público”.

“El número dos es el apoyo y no hablo solo del apoyo en la fotografía con el candidato presidencial sino que además tiene que ver con los apoyos que le ponen los partidos políticos a cada campaña en términos económicos. Lo más claro fue cuando Sichel les dijo a todos los diputados que sí votan a favor no van a tener el apoyo de él”, dijo.

Ilabaca expresó que “yo creo que peligra el cuarto retiro, tenemos graves problemas. Nunca antes me había tocado vivir este nivel de presión (…) muchos factores se han activado para poder frenar el cuarto retiro, por lo mismo y atendido que necesita un quórum alto de aprobación, son 93 votos los que se requieren, veo con mucho temor lo que pueda ocurrir con los votos en particular de la derecha”.

Aún así, Ilabaca destacó que al menos, en la Comisión sí cuentan con los votos necesarias, pero que “si esto se rechaza en la Sala el martes,se acaba el cuarto retiro y para poder presentar un proyecto similar debe pasar un año”.