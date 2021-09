Hombre provocó mortal caída de adolescente a la que intentó violar: 8 años de cárcel

Un hombre de 22 años recibió una condena de ocho años de cárcel por intentar agredir sexualmente a adolescente de 17. La muchacha era Ebru Erdem y además cayó desde un noveno piso mientras maniobraba para eludir a su atacante. Durante el juicio quedó establecido que Serdar Tas la empujó de manera accidental y la muchacha, que estaba semidesnuda, cayó al pavimento.

Según el diario británico Daily Star, el caso registrado en Turquía partió en el momento en que la muchacha no quiso tener relaciones sexuales con él. El hombre la empujó de manera accidental. Ebru Erdem cayó del noveno piso de un edificio de 14 pisos en el distrito de Kucukcekmece en la provincia turca de Estambul, el 20 de marzo de 2019.

Serdar Tas le pidió a un amigo las llaves del piso e invitó a la víctima, a quien había conocido varios días antes, a pasar la noche con él. Ebru murió durante la misma noche después de recibir un cóctel de drogas. Llevaba jeans y un sostén al momento de su muerte. Tas abandonó rápidamente el piso, paró un taxi y huyó de la escena.

Después de ser detenido por la policía, se encontró cocaína, metanfetamina y MDMA en la sangre de Tas. En un comunicado, el hombre afirmó que estaban fumando marihuana en el piso y que la adolescente saltó por la ventana. Pero según los informes, Tas borró toda su correspondencia con Ebru antes de entregar su teléfono a la policía. Más tarde fue acusado de asesinato deliberado, agresión sexual, posesión y tráfico de drogas y los fiscales pidieron 23,5 años de cárcel.

Durante el juicio, el amigo de la víctima, Murat Buyuk, dijo: “Ebru me envió un mensaje a las 11.30 de la noche del incidente, diciéndome que se sentía mal. ‘’Ven y sácame de aquí’, dijo. Le dije que vendría a buscarla. Estaba esperando que me enviara la ubicación. No pude localizarla después de eso, su teléfono estaba apagado. Entonces me enteré de que estaba muerta”.