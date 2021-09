Julio César duro con alcalde de Zapallar por crisis migratoria: “No logro captar para dónde va”

Julio César Rodríguez mantuvo este miércoles 22 un duro intercambio con el alcalde Gustavo Alessandri. Éste lidera la Asociación de Municipios de Chile (Amuch) y fue consultado a propósito de la crisis de migrantes en la Región de Tarapacá. En particular por el gran flujo en Colchane y en Iquique.

En un contacto en “Contigo en la mañana” de Chilevisión, Julio César quedó molesto con las respuestas que le daba Gustavo Alessandri, que también es el alcalde de Zapallar. El motivo de su exasperación fue que el edil nunca le dijo de qué manera la autoridad se haría cargo del problema.

El diálogo partió cuando Alessandri dijo que “tenemos que buscar soluciones y los municipios podemos ser parte de la solución”. Julio César entonces le preguntó “¿pero quién tiene que dar la solución, Gustavo?”. Entonces el otro le respondió que el Estado de Chile. Y ahí el diálogo siguió así:

JC: Yo pues, pero el Estado de Chile… o sea, ¿yo tengo que solucionar este problema ahora?

Gustavo Alessandri: Las personas jurídicas, pues Julio César. No me haga a mí responsable de algo que no soy.

JC: Pero si para esto elegimos autoridades. Para eso hay un ministerio que tiene que ver esto.

Gustavo Alessandri: Yo le digo hoy día que estoy muy contento que hayan recibido nuestra propuesta, de que la AMUCH fue capaz de hacer y plantear alternativas. Nosotros los municipios vivimos en la inseguridad. Ese problema en la plaza en Iquique lo tiene el alcalde de Iquique. Y tenemos que saber enfrentar la situación y enfrentar la realidad. Y esa es la realidad que tenemos hoy como país.

JC: ¿Pero quién tiene que enfrentar la realidad? Si esas carpas están ahí hace tiempo, Gustavo. No llegaron hoy día.

Gustavo Alessandri: Evidentemente no llegaron hoy día, pero yo estoy diciendo que enfrentemos la realidad.

JC: ¿A quién le está diciendo? No logró captar para dónde va, Gustavo.

Gustavo Alessandri: Le estoy diciendo, en la reunión que tuvimos con el ministro del Interior ayer. Sabemos de este problema, sabe de este problema y muestra una ley que se aprueba en abril y vamos a enfrentar la realidad con distintos caminos. Y se está enfrentando el tema de extranjería.

JC: ¿Pero quién se hace cargo? Hoy día, ¿quién?

Gustavo Alessandri: El Estado de Chile y el Gobierno de Chile se está haciendo cargo…

JC: Pero si no se está haciendo cargo pues Gustavo. Estamos viendo esta plaza así hace meses.

Gustavo Alessandri: Bueno, yo no le voy a discutir si se hace cargo o no se hace cargo. Levantamos un tema que lleva muchos años y hoy se está haciendo cargo.