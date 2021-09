Marta Lagos deja la grande en Twitter por sugerir el cierre de Correos de Chile

A raíz de que el proyecto de ley que ingresó el Gobierno, que incluye un cambio a la exención que rige para Correos de Chile, Marta Lagos se transformó el blanco de críticas en redes sociales.

Esta medida se traduce en que no estará afecto a IVA el envío de correspondencia a través de la estatal, mientras que las encomiendas sí pagarán el impuesto, de acuerdo a lo que informó Diario Financiero.

Y en este contexto, la directoria de Mori, Marta Lagos, sugirió el cierre de Correos de Chile.

“Acaso no deberían cerrar correos de Chile ? porque el estado necesita tener un servicio de correos en la era de internet?”, escribió en su cuenta de Twitter.

De inmediato las reacciones a su tuiteo no se dejaron esperar, generando opiniones como: “Porque todos no tiene Internet”, “Ni siquiera eso, conoces alguna encomienda que se pueda mandar y recibir por un PC o dispositivo móvil? Le falla a la señora”, “Porque una caja no se manda por mail :)”.