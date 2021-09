Chileno consigue premio en festival gastronómico de Hungría gracias a un plato de porotos con riendas

Yersy Ibarra, chileno radicado junto a su familia en Madrid, España, se adjudicó el segundo lugar en el Festival de Gulyas de Hungría, evento dedicado a la preparación de diversas preparaciones del “Goulash”, gracias a un plato de porotos con riendas.

Ibarra fue el único extranjero que participó de la competencia de cocina tradicional europea, que congregó a más de un centenar de concursantes húngaros, y en la categoría de los “Bad gulyas”, una variante a base de legumbres de la original preparación europea con mayoría de carne en su contenido.

“Imagínate una carbonada pero hecho a fuego de leña y sin papas. Es solo carne pero cocida y recocida muchas veces con sus condimentos, con ají, es una cosa deliciosa. Y en mi caso, hay un plato que se llama ‘Bab gulyas’, es lo mismo que el gulyas pero con legumbres, con porotos. Ahí entonces yo dije ‘voy a cocinar Bab gulyas pero a la chilena, voy a concursar con los porotos con riendas’“, reveló el chileno en radio Bío Bío, donde entregó mayores detalles de su triunfo.

La travesía de Ibarra

“Llegamos a las 8 de la mañana (a Szolnok, Hungría, donde se realizó el concurso el fin de semana del 10 y 12 de septiembre), esto es un parque, abierto, la gente trae sus cosas y empiezas a preparar la comida, a las 13:00 horas me puse el poncho, la chupalla y alguien me consiguió unas botas hasta la rodilla, me puse de huaso chileno”, contó Ibarra en la emisora radial.

Respecto de la forma en que consiguió el segundo puesto, el chileno explicó que la novedad del plato que preparó en compañía de su esposa y un amigo polaco, fue la que terminó por convencer al jurado.

“Partimos con una bandeja y una cacerola de greda, le pusimos los porotos, las riendas, el zapallo, hasta papas le puse, quedó más rico que la cresta. Fue súper entretenido, nosotros salimos en un artículo de un periódico local, que decía que se ha vuelto tan famoso el Gulyas que hasta gente de Chile ha querido venir a participar”, reveló.

“Participaron 130 personas. No eran tres, ni cinco, ni 20, ni 40, eran 130. Por eso yo digo que es un tremendo logro haber llegado al segundo lugar”, expuso Ibarra, que señaló que “cuando entramos, le pasamos una bandera chilena a cada juez y les expliqué en inglés con Katalin (su esposa) traduciendo al húngaro de qué se trataba el plato, que mi plato de porotos con riendas es la versión chilena del bab gulyas”.

La preparación de porotos que le dio el triunfo

Una de las cosas que, aparte de la preparación, más llamó la atención de los jueces fue el hecho que el plato debía comerse con cuchara y tenedor.

“‘¿Para qué el tenedor?’, me preguntaron. Les dije ‘es que el plato viene con riendas, los tallarines’, y ahí quedaron como ‘wow, qué es esto'”, recordó el chileno de 47 años, quien aseguró que causó sorpresa porque su plato llevaba fideos y zapallos junto con los porotos. “En Hungría el último ingrediente no va como parte de las comidas, sino que es consumido como snack cocinado. Las dos cosas marcaron la diferencia”, contó.

Tras el triunfo, y luego de celebrar junto a su esposa y amigo del logro, Ibarra aseguró que encantado volvería a participar del festival culinario húngaro, aunque “quiero dejar pasar un año y participar el otro, para que se olviden un poco y sorprender de nuevo. No pensé que sería tan bonito, fue muy bonito en realidad”, finalizó.