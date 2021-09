Sebastián Sichel trolea a Yasna Provoste por basarse en Wikipedia

Sebastián Sichel, el candidato presidencial del oficialismo, troleó a su contendora Yasna Provoste. Lo hizo cuando la abanderada DC pretendió emplazarlo para saber si apoya el proyecto de impuesto a los súper ricos. Todo partió porque, al introducir la pregunta, ella dijo que Sichel había sido lobbista de grandes empresas y empresarios, pero el exministro de Sebastián Piñera lo negó.

En la parte de las preguntas cruzadas de los candidatos en el debate presidencial de CNN Chile y Chilevisión, a Provoste le tocó consultarle a Sichel. Y su introducción fue “tú has tenido relación con empresas y empresarios poderosos. Entiendo que en algún período de su vida profesional hizo lobby por ese mundo”, le dijo.

Pero entonces Sebastián Sichel le dijo que “no voy a dejar pasar algo. He trabajado mucho tiempo en el sector privado. Desde los 14 años trabajo. Soy el único de acá, salvo Eduardo, que ha trabajado mucho más tiempo en el mundo privado y me he sacado la mugre para salir adelante. Jamás he hecho lobby. He sido abogado. Y estoy orgulloso de haberlo hecho”.

Enseguida, Yasna Provoste le retrucó que eso lo “dice en Wikipedia” y mostró el papel a la cámara de televisión. “¡Wikipedia! Qué buena información. Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora, pero bueno, por la forma como Wikipedia funciona, lo podría haber escrito alguien de su comando. Habría que ver en el registro en la ley de lobby y no hay. Si es la forma más práctica”, le respondió Sichel.