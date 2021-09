Sichel y “lapsus” de Provoste por confundir su apellido con Piñera: “Me pareció ofensivo”

Uno de los momentos que marcó el debate presidencial televisivo de este 22 de septiembre fue cuando la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, llamó “Sebastián Piñera” a la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Si bien la senadora democratacristiana se disculpó y aseguró que “fue un lapsus”, la confusión tuvo un doble sentido ya que la misma ha acusado con anterioridad a Sichel de ser la continuidad del actual gobierno.

Consultado por la situación durante una reunión con vecinos de Ñuñoa, Sichel lamentó la situación y la catalogó como ofensiva: “Me costó harto llamarme Sebastián Sichel. De hecho, mi apellido me lo gané a los 30 años cuando conocí a mi padre. Lo que puede ser un lapsus, que era una broma porque eso no fue un lapsus, fue intencional, a veces puede ser indigno para alguien que tiene su apellido con orgullo porque fue una historia de vida valiosa”.

“Pido respeto. A veces, las jugarretas políticas lo que hacen normalmente es jugar a la política. Y en este caso, no lo quise decir ayer porque no era el minuto, me pareció ofensivo. Y lo digo abiertamente”, añadió.

“Me llamé Sebastián Iglesias mucho tiempo, y me cambié ese apellido porque me da vergüenza llamarme Iglesias por los problemas que tuve con alguien que golpeaba a mi madre y me llamo Sichel porque conocí a mi padre”, agregó el exministro.

“A veces la política indigna y falta a cosas tan importantes como la calidad humana que tenemos los que estamos ahí”, sentenció.