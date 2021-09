Fotógrafa se enoja con novio y elimina todas las fotos que sacó en el matrimonio

Una fotógrafa se enojó con el novio tras los malos tratos que le brindó durante el matrimonio, por lo que decidió eliminar todas las fotos que sacó en la boda.

Según informa TN, el hecho fue dado a conocer por la mujer a través de Reddit, en donde la historia se volvió viral.

Allí, detalló que es una fotógrafa amateur y que generalmente le saca fotos a perros, pero que aceptó tomar imágenes en la boda como un favor al novio, ya que era su amigo.

“Un amigo se casó hace unos días y, queriendo ahorrar dinero, me preguntó si le podía hacer las fotos. Le dije que no era realmente mi fuerte, pero me convenció diciendo que no le importaba que fueran perfectas; tenían un presupuesto reducido y acepté hacerlo por 250 dólares, que no es dinero para un evento de 10 horas”, relató.

Su trabajo comenzó a primera hora tomando retratos de la novia, a la que siguió en diferentes actividades previas a la ceremonia. Luego fueron las imágenes en la recepción y posteriormente en los festejos en horas de la tarde.

“Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa; de hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empiezo a cansar y empiezo a arrepentirme de haber hecho aceptado este trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, por encima de 40 grados, y no había aire acondicionado”, expresó.

Finalmente, cuando ya estaban casi todos los presentes comiendo, ella le pidió 20 minutos libres al novio para que pudiera comer igualmente, lo cual fue negado por el hombre, amenazándola con no pagarle por las fotos.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borro todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”, remató.

La mayoría de las comentarios en Reddit fueron en apoyo a la mujer, aunque algunos lamentaron que la novia se quedara sin las imágenes.