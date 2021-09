Emprendedor se arriesgó en pandemia y lanzó novedoso envase de vino con forma de pene

Inspirados en la serie de implementos con forma de pene que se utilizan en las despedidas de solteras es que los dueños de la marca de vinos “Just the Tipsy” decidieron darle un giro al tradicional envase de sus brebajes y sorprendieron en el mercado con el lanzamiento de una botella de vino espumoso con el diseño fálico.

Fue el emprendedor estadounidense Matthew Shore, fundador y director ejecutivo de la marca quien decidió arriesgarse este año con el novedoso y llamativo diseño de envase, que considera como una gran oportunidad en un mercado de alta demanda.

El origen de la forma de pene para envase de vino

“Éramos un par de papás en un parque, mirando a nuestros hijos en el patio de recreo, hablando sobre la ridícula cantidad de despedidas de soltera a las que habían asistido nuestras esposas, y la increíble cantidad de negocio que había sobre tatuajes de pene, vasos con forma de pene, pajitas con forma de pene (…) fue entonces cuando se pronunciaron las palabras que cambiarían nuestras vidas: ‘¿Qué pasaría si las botellas de champán tuvieran forma de pene? ¡Champenis!, nuestro apodo, fue creado a partir de esas simples palabras”, explica Matt en entrevista con el portal Edge Media Network, quien tras el lanzamiento de este nuevo producto reconoce el éxito en la venta del burbujeante.

“Nuestro por qué nunca tuvo la intención de ser crudo, vulgar u ofensivo. Es solo una forma divertida de darle vida a tu experiencia con el vino (…) queremos divertirnos, hacer reír a la gente, lanzar algunas buenas insinuaciones y beber un buen vino con familiares y amigos (…) de una botella única, grande y hermosa lista para consumir”, agrega el emprendedor, en cuyo sitio web y redes sociales permite la opción de comprar su particular espumante, que le dio más problemas con el diseño de la forma de pene del envase que con el contenido del mismo.

“No es demasiado dulce. En realidad, es un rosado estilo brut bastante crujiente. Te da ese agradable cosquilleo que esperas de un buen vino espumoso”, explica Matt, cuya empresa está ubicada en Napa, California.

“Ojalá pudiera decir que solo había un modelo, pero éramos un montón de nosotros. Diré que hubo muchas noches perfeccionando la forma. Mi esposa me preguntaba ‘¿vas a ir a la cama ahora?’ y yo le decía que “no, tengo que terminar la punta de este pene muy rápido’. Mi esposa al principio pensaba que estaba bastante loco por hacer este envase. Además que hubo momentos en que me quedaba despierto hasta las 3:00 de la madrugada tratando de diseñar el pene de forma perfecta”, agregó el emprendedor, quien por lo visto en las ventas, está más que conforme con su particular idea.