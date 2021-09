Ministro de Hacienda reconoce haber realizado el primer retiro del 10% de sus fondos de pensiones

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reconoció esta mañana que realizó el primer retiro del 10% de sus fondos de pensiones luego de haberse aprobado la ley el año pasado en medio de la crisis pandémica.

Las declaraciones del jefe de cartera las realizó este viernes en el programa “Radiograma Matinal” de radio Bio Bio, donde abordó varios temas del Gobierno de Sebastián Piñera, entre ellos, el proyecto de ley de Presupuestos del próximo año, el gasto público, las pensiones, ayudas sociales del Estado y los retiros de las AFP.

Precisamente en este último punto fue que Cerda reconoció haber retirado su primer 10% de los fondos previsionales, ya que en aquel entonces “no estaba en el Gobierno”, como le aseguró a Tomás Mosciatti, quien segundos antes le había preguntado si tenía fondos de pensiones en AFP y si había realizado los retiros.

Las razones del ministro para hacer el retiro del 10%

“Bueno, yo la verdad, el primer retiro yo no estaba en el Gobierno, en ese momento lo pude hacer (…) el primero lo hice, efectivamente, pero de ahí en adelante no he vuelto a hacerlo”, reconoció el ministro, que segundos antes había enfatizado en la postura oficial de Gobierno de rechazar la aprobación del Congreso para una ley de cuarto retiro del 10% de los fondos porque, según han indicado expertos económicos, el costo de ello será el “aumento adicional de las tasas de interés”, un detrimento en el “tipo de cambio respecto del peso chileno” y “una mayor inflación”.

En ese momento Mosciatti volvió a insistirle a Cerda respecto de su retiro. “¿Por qué lo hizo?”, le preguntó, a lo que el jefe de cartera reconoció que “en ese momento uno lo que pensaba es que esto era una política completamente transitoria. Pero después cuando uno se da cuenta que cuando empiezan a ocurrir más cosas uno se preocupa de sus propios fondos de pensiones”.

Y aunque no le indicó a su entrevistador qué había hecho con esos dineros retirados del sistema previsional, el ministro insistió en que un nuevo retiro sería perjudicial para las futuras pensiones de los chilenos.

“Lo que nos debe preocupar más es mejorar las pensiones de los chilenos. Y si me preocupo de mis pensiones, debo preocuparme de seguir ahorrando (…) en las personas que hayan hecho tres retiros, o cuatro, habrá una caída de sus pensiones de un 40%”, finalizó.