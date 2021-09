Marcha contra inmigración ilegal en Iquique: manifestantes queman carpas de migrantes

La manifestación convocada para este sábado por parte de ciudadanos iquiqueños, que busca evidenciar los problemas que han tenido en la ciudad con la llegada de migrantes ilegales, escaló en esta jornada a la quema de algunas carpas que los extranjeros tenían instaladas en algunos espacios públicos de Iquique.

Según reportó radio Bío Bío, un grupo de manifestantes vandalizó “carpas e instalaciones de migrantes en el sector ubicado entre las calles Las Rozas con Avenida Aeropuerto Luis Emilio Recabarren”, un lugar cercano a Playa Brava.

Las protestas por llegada de migrantes ilegales

Este viernes Carabineros había desalojado a varias familias de migrantes, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, quienes por semanas se habían instalado en la Plaza Brasil de Iquique, sector donde adicionalmente se produjeron una serie de refriegas entre vecinos del sector y los extranjeros instalados en el sector.

Por ello fue que ciudadanos iquiqueños realizaron un llamado para manifestarse este sábado en contra de los migrantes ilegales, convocatoria que desde primera hora se desarrolló en la Plaza Brasil de la ciudad iquiqueña, lugar desde el que iniciaron una marcha por el borde costero.

“Nos hemos venido a presentar a la plaza, porque sentimos que por parte del Gobierno nosotros estamos totalmente abandonados. No nos vienen a apoyar, el presidente no hace nada. Estamos cansados como ciudadanos. Esto no es de un mes, es de mucho tiempo”, señaló en Meganoticias una de las tantas vecinas que se congregó en la marcha.

Opinión similar a la de otra mujer entrevistada en el noticiario del canal privado, quien señaló estar cansada de vivir en un ambiente inseguro con la presencia de tantos extranjeros ilegales en sectores públicos de la ciudad. “¡Porque ya basta! Queremos vivir tranquilos acá en Iquique. No somos racistas ni xenófobos”, cerró.