Tiare Aguilera niega presunta violencia intrafamiliar y acusa que carabinero la ahorcó para detenerla

Tras conocerse la noticia de que Tiare Aguilera había sido detenida por una presunta denuncia de violencia intrafamiliar, la constituyente emitió un comunicado donde aclaró lo sucedido, descartando que existiera cualquier tipo de violencia en su vivienda.

“Luego de una discusión verbal con mi pareja en nuestro departamento, él sale a caminar. Jamás hubo golpes o agresión física. Al salir a buscarlo para pedirle que conversáramos se me cerró la puerta de entrada del edificio, con el celular sin cargar y sin llaves. Nunca salí a la calle, me mantuve todo el tiempo en el espacio del edificio, que no tiene nochero”, comenzó relatando.

En ese sentido, agregó que al desesperarse por la situación, pues su hijo de cuatro años dormía solo en el departamento, comenzó a forcejear la puerta, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara. “Fui al auto a ver si había alguna llave o cargador de celular y en ese momento sentí muchos carabineros entrando con linternas”, continuó.

Dado que pensó que la confundirían con un ladrón, complementó, se quedó cerca del auto, pero se le acercaron seis funcionarios, pero aseveró que no la dejaron explicar nada, ni subir a ver a su hijo y que sólo le informaron que sería detenida por los daños.

“Me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo, y se burlaron de mi situación. Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo”, relató.

Asimismo, contó que en la comisaría siguieron los malos tratos, sin que se le informara sobre su hijo. Luego de una hora en el lugar, dijo, la dejaron hacer una llamada.

A las 7 de la mañana la liberaron, tras un reclamo interpuesto en la Comisaría por malos tratos y luego de recibir una “escueta” disculpa.

Carabineros inicia sumario

Producto de la situación, El general Jean Camus, jefe de zona Santiago Este de Carabineros, confirmó que se inició un sumario por la acusación de Tiare Aguilera.

“A partir de la actuación en el lugar, existe un reclamo por parte de la constituyente. Ese reclamo fue acogido por parte de la prefectura, el cual se está investigando y se inició un sumario”, sostuvo

Revisa la declaración de Tiare Aguilera