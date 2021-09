Carabineros investiga homicidio en Colina: hombre fallece tras recibir balazo en la ingle

Un joven de 25 años perdió la vida durante la tarde de ayer, luego de que en medio de una eventual riña en la comuna de Colina, recibiera un impacto de bala en su ingle, siendo trasladado hasta un centro de salud para ser atendido, pero donde falleció momentos después.

Tras haber recibido una denuncia del hecho, un equipo de la 8ª Comisaría asistió cerca de las 19:10 horas al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna, recinto en el que se había notificado el ingreso de un hombre herido de bala, para luego ser derivado al Hospital San José de Independencia debido a la gravedad de sus lesiones.

“Tras las diligencias investigativas, se logra establecer que esta persona habría participado en una riña y por las actuaciones autónomas de Carabineros, se logra la detención de uno de los dos participantes de este homicidio”, relató el capitán Felipe Acuña, oficial de ronda Prefectura Norte.

En tanto, respecto a las razones del encuentro que habría acabado con la vida del sujeto, el uniformado sostuvo que “son materia de investigación en atención a que no hay personas que puedan declarar al procedimiento en sí que fue formulado, básicamente porque a la llegada de Carabineros al hospital, se encontraban solo familiares, no persona que puedan declarar por el hecho”.

El capitán Acuña, además, reveló que la persona fallecida no cuenta con un prontuario policial, pero “sí una de las personas que actualmente no se encuentra detenida, mantiene antecedentes policiales por porte de armamento de fuego, mantiene condenas anteriores y la persona que en este momento está en custodia de Carabineros, en calidad de detenida, no tiene mantiene antecedentes.

De momento, personal de del Departamento de OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) se encuentra en el lugar de los hechos para esclarecer el orden de los hechos e intentar dar con el paradero del sospechoso que aún se encuentra prófugo.